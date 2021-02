Rainbow Six Quarantine: patch day one appare sui server PlayStation, il lancio è vicino?

Rainbow Six Quarantine, nuovo episodio della celebre serie sparatutto di Ubisoft, non ha ancora ricevuto una data di lancio, eppure ciò che è accaduto nelle scorse ore lascerebbe presagire che il debutto del titolo non sia così lontano come si potrebbe temere.

Come segnalato dai colleghi di Twisted Voxel, sui server PlayStation sono apparse le informazioni riguardanti la patch del day one di Rainbow Six Quarantine, apparentemente in arrivo il 21 marzo di quest'anno. Stando alla sua dicitura (1.01), sembrerebbe che l'update da 14GB si riferisca specificatamente alla versione retail del titolo, e non ad una sua eventuale fase Beta: che Ubisoft abbia dunque intenzione di pubblicare il suo nuovo shooter tattico proprio in questo giorno?

C'è da specificare che la stessa data fu avvistata a gennaio su Ubisoft Connect, e fu allora chiarito che si trattò di un semplice placeholder. Tuttavia, rimane alquanto sospetta l'improvvisa apparizione della patch del day one, ed è probabile che Ubisoft ci torni ad aggiornare sul gioco nel corso delle prossime settimane.

È possibile che lo studio di sviluppo abbia bene o male ultimato i lavori su Quarantine, ma stia attendendo il momento giusto per immettere lo sparatutto sul mercato. Come dichiarato da Yves Guillemot nei mesi scorsi, la compagnia d'Oltralpe aveva già messo in conto la possibilità di far slittare il lancio del titolo al prossimo anno fiscale (che inizierà ad aprile 2021) per questioni di opportunità commerciale e per ottenere un "miglior impatto a lungo termine", lasciando quindi intuire una centrale importanza del supporto post-lancio.

Nel frattempo, qualcuno si è chiesto se Ubisoft avesse intenzione di cambiare il nome di Quarantine dati gli ancora attualissimi problemi di emergenza sanitaria che stiamo vivendo globalmente, ma Guillemot ha confermato di non avere aggiornamenti riguardo al titolo.