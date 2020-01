Rainbow Six Quarantine: personaggi, gameplay e mappe al centro di un importante leak

Dalla community di ResetEra, un utente del popolare forum videoludico condivide delle immagini e delle infografiche che, a suo dire, mostrerebbero nel dettaglio i contenuti di Rainbow Six Quarantine, lo sparatutto multiplayer presentato da Ubisoft nel corso dell'E3 2019.

Le quattro foto pubblicate dall'utente di ResetEra riprendono lo schema di sviluppo che starebbero seguendo gli sviluppatori di Ubisoft per dare forma a questo ambizioso FPS post-apocalittico venato di elementi horror.

Le infografiche ritratte dalla fonte anonima descrivono Rainbow Six Quarantine come uno sparatutto tattico con mappe di medie dimensioni e Operatori caratterizzati da un loro specifico set di equipaggiamenti e abilità. Entrando nel merito dei contenuti, le immagini mostrano un totale di 21 personaggi (suddivisi nelle tre categorie Assault, Recon e Support), l'arsenale a loro disposizione, le 4 modalità accessibili online (Sabotaggio, Distruzione, Scorta e Caccia) e le 13 ambientazioni che faranno da sfondo alle sfide da affrontare contro dei mostri descritti come Parassiti.

In calce alla notizia trovate le quattro immagini trapelate online: per riuscire a carpire maggiori informazioni da esse, abbiamo provato a "ripulirle" per aumentarne la definizione e la nitidezza (soprattutto per quanto concerne i testi) utilizzando un software grafico dotato di una IA Neurale. Naturalmente, rimaniamo in attesa di ricevere una conferma o una smentita ufficiale da parte di Ubisoft: nel frattempo, diteci che cosa ne pensate di queste infografiche leak che illustrano Quarantine come una sorta di versione horror e votata al PvE di Rainbow Six Siege.