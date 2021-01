Rainbow Six Quarantine: spunta una data su Ubisoft Connect, ma è un placeholder

L'annuncio di Rainbow Six: Quarantine risale ormai a diverso tempo fa, con la presentazione dello shooter andata in scena in occasione dell'edizione 2019 dell'E3.

Originariamente atteso per il 2020, lo shooter è stato in seguito oggetto di posticipo, congiuntamente a molti altri titoli Ubisoft. Tra questi ultimi, alcune produzioni hanno nel tempo trovato la strada della pubblicazione, come Immortals: Fenyx Rising e Watch Dogs: Legion, mentre Rainbow Six: Quarantine, così come Skull & Bones, ancora attende una data di uscita definitiva. Dalla scheda dedicata al gioco presente su Ubisoft Connect è sembrato giungere un indizio in tal senso, con indicazioni legate alla giornata del 21 marzo 2021. Tuttavia, si tratta di una domenica: dettaglio che qualifica l'indicazione come un semplice placeholder.



L'aggiornamento dell'indicazione sulle pagine di Ubisoft Connect dedicata allo shooter cooperativo, se non altro, potrebbe essere un segnale per la trasmissione di uno Ubisoft Forward nel corso delle prossime settimane. Tuttavia, al momento, non è possibile fare altro che semplici ipotesi in merito, restando in attesa di eventuali comunicazioni da parte della stessa software house francese. Di recente, la stessa ha confermato il posticipo di Riders Republic, titolo di natura sportiva originariamente atteso sul mercato videoludico per il mese di febbraio 2021.