Rainbow Six Seige: autenticazione a 2 fattori obbligatoria, skin gratis per chi la attiva

Prosegue senza sosta la lotta ai cheater di Tom Clancy's Rainbow Six Siege e, per contrastare gli utenti scorretti, presto sarà necessario accedere ai server di gioco con un account che ha abilitata l'autenticazione a due fattori (2FA).

Per il momento è previsto l'obbligo del 2FA esclusivamente per i giocatori PC: chi non abiliterà questa funzionalità sul proprio profilo non potrà accedere al matchmaking delle modalità competitive e sarà limitato alle playlist amichevoli e alla modalità Caccia ai Terroristi. Coloro i quali attiveranno l'autenticazione a due fattori tramite il pannello delle impostazioni del sito ufficiale riceveranno in maniera completamente gratuita una mimetica digitale di colore argento e blu per il fucile d'assalto di Thermite (potete vedere un'immagine in calce alla notizia). Nel caso in cui non vogliate associare un numero di cellulare al vostro account, sappiate che Ubisoft permette di verificare il login anche tramite un codice inviato via email.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che proprio nel corso di questo pomeriggio è stato finalmente mostrato il gameplay di Operation Steel Wave, la nuova stagione di Rainbow Six Siege che introdurrà gli operatori Ace e Meleusi oltre al rework della vecchia mappa Casa.