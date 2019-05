Rainbow Six Siege: 1 miliardo di euro di incassi e 45 milioni di utenti

Dopo aver festeggiato i risultati da record di Ubisoft nell'anno fiscale 2018-2019, i vertici del colosso videoludico transalpino approfittano della vetrina mediatica concessa dalla presentazione degli ultimi risultati finanziari per celebrare il successo di Rainbow Six Siege.

Dal lancio del titolo ad oggi, lo sparatutto tattico di Ubisoft Montreal ha generato 1,12 miliardi di dollari di incassi, una cifra che, al tasso di cambio attuale, corrisponde esattamente a un miliardo di dollari. I dati raccolti dal dicembre del 2015 alla conclusione del passato anno fiscale, avvenuta il 31 marzo del 2019, il kolossal multiplayer ha attratto un totale di 45 milioni di giocatori, molti dei quali continuano a popolarne i server e ad animarne la community attraverso delle simpatiche iniziative social.

Gli appassionati di Rainbow Six Siege contribuiscono inoltre ad accrescere la popolarità del titolo attraverso la partecipazione ad eventi eSport che risultano essere tra i più seguiti del pianeta, come la Rainbow Six Pro League con finale prevista a Milano tra il 18 e 19 maggio.

Il supporto al progetto, quindi, continuerà ancora a lungo, come d'altronde ci ha già fatto capire la stessa Ubisoft lanciando il nuovo update per il Fuoco Amico Inverso e pubblicando il teaser trailer della Stagione 2 dell'Anno 4 di R6S.