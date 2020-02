Rainbow Six Siege ha oltre 55 milioni di giocatori registrati

Rainbow Six Siege è uno dei titoli Ubisoft più apprezzati degli ultimi anni. Il gioco ha registrato risultati positivi anche durante lo scorso trimestre e al 31 dicembre 2019 ha raggiunto e superato quota 55 milioni di giocatori registrati.

A dicembre 2019 inoltre è stato registrato un nuovo record per quanto riguarda gli utenti attivi su base mensile e giornaliera, con relativa crescita per quanto riguarda la vendita di DLC, Season pass, sottoscrizioni e acquisti in-app. A settembre 2019 il gioco aveva raggiunto il traguardo dei 50 milioni di giocatori, cinque milioni si sono aggiunti durante l'ultimo trimestre.

La casa francese continuerà a supportare il progetto, nei mesi scorsi il responsabile della divisione eSports Wei Yu ha parlato di un piano decennale per Rainbow Six Siege con l'obiettivo di arrivare a 100 operatori, possiamo quindi aspettarci almeno altri cinque anni di supporto e probabilmente una riedizione destinata ad uscire anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, così da sfruttare anche le potenzialità delle console di prossima generazione.

Una bella notizia dunque per la compagnia, che arriva a ridosso del Rainbow Six Siege Road to Invitational 2020, il più grande evento mondiale della community di R6.