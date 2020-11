Rainbow Six Siege: Abilità contro Pianificazione nello spot dell'update nextgen

Dopo aver annunciato l'arrivo dell'update di Rainbow Six Siege per PS5 e Xbox Series X/S, Ubisoft confeziona un simpatico spot con attori in carne ed ossa per accompagnare il lancio imminente di questo importante aggiornamento per console nextgen.

Nello spot, il colosso videoludico francese ricrea l'atavica contrapposizione tra chi, immergendosi nelle battaglie competitive di R6S, preferisce basare la propria strategia sulle abilità dell'Operatore interpretato o, al contrario, giocare di squadra ed elaborare un piano insieme ai propri compagni.

A prescindere dalla tattica adottata, i giocatori di Rainbow Six Siege che hanno abbracciato la nextgen firmata Sony e Microsoft potranno trarre beneficio dalla potenza computazionale della propria console nextgen e accedere a due opzioni grafiche.

In Modalità Prestazioni, il gioco girerà a 120fps con risoluzione dinamica 4K su PS5 e Xbox Series X o fino a 1080p su Series S, mentre in Modalità Risoluzione il motore grafico darà precedenza, appunto, alla risoluzione per bloccare il framerate sui 60fps e garantire un'esperienza di gioco che possa mantenersi quanto più stabilmente sui 4K (PS5 e Xbox Series X) o sui 1728p (Xbox Series S).

Non mancheranno poi delle aggiunte rappresentate dal supporto alle funzionalità del controller DualSense di PS5 (feedback tattile, grilletti adattivi e uscita audio del pad), dalle Attività dell'interfaccia di PlayStation 5 per accedere velocemente alle modalità competitive, dal Quick Resume di Xbox Series X/S e, infine, dalle funzioni di accessibilità. L'aggiornamento nextgen di Rainbow Six Siege sarà disponibile dall'1 dicembre e sarà gratis per chi possiede il gioco.