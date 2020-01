Rainbow Six Siege si aggiorna su PC e Xbox One: Clash è ora disponibile

Come precedentemente anticipato dai vertici di Ubisoft, la software house ha pubblicato un nuovo aggiornamento dedicato a Rainbow Six Siege, ora disponibile su PC e console Microsoft.

Ad annunciarlo alla community videoludica è l'account Twitter ufficiale dedicato al titolo, tramite i cinguettii che potete visionare in calce a questa news. Nel corso della giornata odierna, in particolare, la patch Y4S4.2 di Rainbow Six Siege è stata resa accessibile all'utenza PC. In serata, invece, l'aggiornamento è stato pubblicato anche per Xbox One. Al momento, non ci sono indicazioni precise in merito all'arrivo dell'update su PlayStation 4, in merito al quale Ubisoft promette comunque ulteriori informazioni in arrivo nel prossimo futuro.

Per quanto riguarda la console Microsoft, le tempistiche necessarie per portare a termine la corretta implementazione della patch Y4S4.2 vengono indicate in circa 30 minuti. Come precedentemente promesso dal team di sviluppo, l'aggiornamento rende l'Operatrice Clash nuovamente disponibile in Rainbow Six Siege, ripristinando così il personaggio in seguito alla temporanea sospensione decisa dagli sviluppatori circa un mese fa. Siete felici del suo ritorno?



In chiusura, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un approfondimento dedicato agli Operatori Wamai e Kali, introdotti in game dal team di sviluppo di Rainbow Six Siege durante il dicembre dello scorso anno.