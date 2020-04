Rainbow Six Siege, update su PS4 e Xbox One: novità sugli Operatori e tempi di download

Il team di Ubisoft ha pubblicato l'aggiornamento Y5S1.2 di Rainbow Six Siege, col quale sono stati introdotti importanti cambiamenti all'interno del titolo.

Il download del nuovo update richiede un periodo di tempo approssimativamente pari a 20 minuti, secondo le stime offerte dalla software. Il contenuto, disponibile su PC già dalla giornata di ieri, è stato pubblicato anche su PlayStation 4 e Xbox One nel corso del pomeriggio di oggi, mercoledì 22 aprile.

Sul fronte delle modifiche introdotte, si segnala che le mappe disponibili per le Partite Veloci resteranno le medesime per l'intera durata dall'A5S1, con modifiche previste a partire dal lancio dell'A5S2. Diversi interventi di bilanciamento hanno invece coinvolto gli Operatori di Rainbow Six Siege. Di seguito, segnaliamo alcune delle più rilevanti modifiche:

Buck : le granate a frammentazione sono state sostituite da claymore;

: le granate a frammentazione sono state sostituite da claymore; Goyan : il numero di scudi Volcan è stato ridotto a due;

: il numero di scudi Volcan è stato ridotto a due; Jager : è stato convertito in un Operatore con velocità e corazza pari a due;

: è stato convertito in un Operatore con velocità e corazza pari a due; Mozzie : l'arma secondaria Super Shorty è stata rimossa;

: l'arma secondaria Super Shorty è stata rimossa; Ying: il numero di Lumen è stato aumento a 4, mentre le claymore sono state sostituite con granate fumogene;

Il nuovo aggiornamento di Rainbow Six Siege ha inoltre risolto diversi. In chiusura, ricordiamo che è ha avuto recentemente fine la Pro League di Rainbow Six Siege