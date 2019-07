Rainbow Six Siege si aggiorna: Ubisoft svela le novità dell'update Y4S2.2

Il vibrante universo competitivo di Rainbow Six Siege non smette di espandersi, come confermano gli stessi autori di Ubisoft Montreal illustra tutte le modifiche e le migliorie compiute con l'aggiornamento Y4S2.2 del loro iconico FPS multiplayer.

Sulla scorta delle note della patch che accompagnano la pubblicazione di questo update scopriamo che la patch Y4S2.2 si focalizza sulla risoluzione dei bug evidenziati nel Test Server da coloro che si stanno cimentando con le sfide introdotte nella Stagione 4 di Rainbow Six Siege con l'Operazione Phantom Sight. Questi bug hanno interessato maggiormente le versioni PS4 e Xbox One, di conseguenza i ragazzi di Ubisoft Montreal hanno deciso di lanciare questo update solo su console per poi tornare su PC in secondo momento, qualora si ritenesse necessario, con una patch minore.

Sempre in funzione degli interventi compiuti con questo aggiornamento, gli sviluppatori canadesi hanno deciso di riattivare gli scudi su tutte le piattaforme. Per migliorare la comunicazione con i propri fan e velocizzare la creazione delle future patch correttive, i vertici di Ubisoft Montreal invitano poi gli appassionati a consultare sulle pagine del sito ufficiale di R6S l'elenco dei problemi e delle preoccupazioni della community, come quelle che hanno interessato la recente introduzione del Fuoco Amico Inverso. Di recente, i giocatori di Rainbow Six Siege hanno assistito a una nuova ondata di ban che ha interessato coloro che si sono serviti dell'exploit della chat per bloccare le partite multiplayer.