Rainbow Six Siege, Anno 5: in arrivo un rework di Tachanka e il ban delle mappe?

L'Anno 5 di Tom Clancy's Rainbow Six Siege sta per iniziare con una nuova stagione e nelle ultime ore sono giunte alle orecchie dei fan alcune interessanti indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le principali novità in arrivo nello sparatutto in prima persona targato Ubisoft.

La prima novità potrebbe riguardare un sensibile rework di Tachanka, il povero operatore presente nel gioco sin dall'uscita e oggetto di derisione da parte dei fan a causa della sua scarsa utilità in partita. Stando a quanto dichiarato da un insider su ResetEra, grazie all'aggiornamento che arriverà con la Stagione 1 dell'Anno 5 Tachanka potrà utilizzare la sua mitragliatrice senza necessariamente posizionarla, così da portare in giro la letale arma e seminare morte e distruzione per la mappa. Altra novità dovrebbe riguardare i gadget in dotazione, anche se in questo caso le informazioni sono meno specifiche e si parla semplicemente di un oggetto incendiario.

Per quanto riguarda invece le modalità competitive, con la prossima patch potrebbe arrivare la possibilità di scegliere o rimuovere le mappe prima dell'inizio di un match in maniera simile a quanto avviene già con gli operatori. Non si esclude inoltre la possibilità di vedere anche l'arrivo della modalità replay, una delle funzionalità più richieste da parte dei giocatori.