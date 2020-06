Rainbow Six Siege, Anno 5: un leak svela gli operatori delle Stagioni 3 e 4

Nel corso delle ultime ore è spuntato in rete un corposo leak riguardante gli operatori in arrivo nelle prossime due stagioni dell'Anno 5 di Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Secondo l'insider Kormorra, uno degli operatori della Stagione 3 appartiene ad un'altra IP Ubisoft e la sua abilità principale consiste nella possibilità di posizionare una telecamera che può vedere oltre le pareti. Parliamo dell'attaccante Scout, personaggio di Splinter Cell che può sparare la telecamera tramite l'ausilio di una sorta di lanciatore. Una delle armi in dotazione di Scout sarà il fucile d'assalto SC3000X, visto già nelle mani di Sam Fisher.

Per quello che riguarda invece la Stagione 4, sappiamo che farà il proprio debutto un difensore: l'operatrice Aruni. Questo personaggio può posizionare delle barricate che resistono ai laser e, grazie ad una protesi, può tirare dei micidiali fendenti in grado di distruggere le pareti più sottili.

In attesa di scoprire maggiori dettagli su questi personaggi, vi ricordiamo che è in arrivo un nuovo weekend gratuito per Tom Clancy's Rainbow Six Siege, il quale potrà essere giocato senza costi aggiuntivi per qualche giorno su PlayStation 4, PC e Xbox One.