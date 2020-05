Rainbow Six Siege: annunciata Steel Wave, la prossima stagione

Ubisoft ha finalmente annunciato in maniera ufficiale sui propri canali social la prossima stagione di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, la quale prenderà il nome di Operation Steel Wave.

Attualmente non sono stati mostrati particolari dettagli del prossimo aggiornamento dello sparatutto in prima persona e l'unico contenuto pubblicato riguarda un teaser con il logo dell'espansione. Sebbene i dettagli scarseggino, sappiamo già che al centro di Operation Steel Wave troveremo due nuovi operatori (uno proveniente dal Sud Africa e uno in arrivo dalla Norvegia) e il rework della mappa Casa, la quale subirà svariate modifiche come già accaduto a numerose altre arene nel corso delle ultime stagioni. Molto probabile è anche l'arrivo di un nuovo pass stagionale, al cui interno troveremo mimetiche, uniformi e altri oggetti per la personalizzazione degli ormai numerosissimi operatori.

A proposito di oggetti cosmetici, non dimenticate di leggere sulle nostre pagine la guida per sbloccare gratis i set di Zofia, Lesion e Ying in R6 Siege con Twitch Prime. Vi ricordiamo anche che da poche ore è stato annunciato il Rainbow Six European Open Clash, nuovo torneo organizzato in collaborazione con FACEIT e con un montepremi di 50.000 euro.