Rainbow Six Siege: annunciati Lion e Finka, due nuovi operatori in arrivo con Operazione Chimera

ha presentato, due nuovi operatori diin arrivo il 6 marzo con il DLC. Vediamo i due specialisti in azione nel nuovo trailer ufficiale: lo trovate in cima alla notizia.

I due nuovi operatori saranno disponibili a partire dal 19 febbraio nei server test, per debuttare definitivamente il 6 marzo con il lancio di Operazione Chimera, contenuto che inaugurerà il terzo anno di Rainbow Six Siege. Ulteriori dettagli su Lion e Finka, inoltre, verranno annunciati durante la finale del Six Invitational che si terrà il 18 febbraio a Montreal.

Intanto possiamo anticipare che entrambi gli operatori avranno il ruolo di attaccanti, con Finka in grado di curare all'istante tutti i compagni di squadra tramite un'iniezione di nanomacchine, e Lion munito di un drone con l'abilità di individuare anche i nemici dietro i ripari. Vi lasciamo con il trailer riportato in cima alla notizia.

Ricordiamo che Rainbow Six Siege è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.