Rainbow Six Siege: annunciato un documentario che celebra i 35 milioni di giocatori

Si sta svolgendo in questi minuti la conferenza E3 2018 di Ubisoft: il publisher francese ha trovato spazio nella propria lineup anche per Rainbow Six Siege, annunciando un importante traguardo che sarà impreziosito dalla produzione di un documentario.

Ubisoft ha infatti annunciato che Rainbow Six Siege ha recentemente raggiunto il traguardo di 35 milioni di utenti in tutto il mondo. Per celebrare il grande successo riscosso nella community del gioco il publisher ha anche svelato l'uscita di un documentario chiamato Another Mindset.

Il lavoro è stato girato nell'arco di 9 mesi complessivi e racconterà il percorso vissuto da alcuni giocatori esperti di Rainbow Six Siege. Il documentario sarà svelato durante il Major Six di Parigi, previsto dal 13 al 19 agosto.

