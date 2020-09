Rainbow Six Siege: aprono le iscrizioni all'European Challenger League 2020

Gli organizzatori dell'European Challenger League 2020 aprono ufficialmente le iscrizioni alle qualificazioni del prossimo, atteso torneo eSport dedicato a Rainbow Six Siege.

Nel darne l'annuncio, i rappresentanti di Ubisoft fissano per l'8 settembre la partenza della nuova competizione professionistica di R6S. Le iscrizioni alle quattro Open Qualifier dell'European Challenger League 2020 sono perciò aperte per dare modo agli appassionati di cimentarsi nella competizione più importante del panorama eSport europeo legato a Rainbow Six Siege.

Nella fase finale dell'edizione 2020 dell'ECL si sfideranno 12 squadre, 9 delle quali si sono già qualificate o si qualificheranno dai programmi nazionali dei Paesi europei che partecipano all'iniziativa:

GSA League: Divizion

Spain Nationals: Team Heretics

Nordics Championship: da determinare

Russian Major League: Winstrike Team

UK Ireland Nationals: MnM Gaming

Italy Nationals: MACKO Esports

French League: BeKind

Benelux League: Sector One

Polish Masters: da determinare

Ci sarà poi spazio per le due squadre che si sono qualificate in base ai risultati conseguiti nella Stagione XI della Challenger League, ovvero i PENTA e i LowLandLions, oltre al vincitore delle qualificazioni dell'ECL.

Se desiderate partecipare alla competizione eSport, eccovi il calendario completo delle date dell'Open Qualifier (OQ):

OQ 1: 8 e 9 settembre

OQ 2: 15 e 16 settembre

OQ 3: 19 settembre

OQ 4: 20 settembre

Le quattro squadre che usciranno vincitrici dalle OQ passeranno a una Closed Qualifier prevista per il 22 e 23 settembre per riempire l'ultima casella dei partecipanti all'European Challenger League 2020. La fase finale della principale manifestazione eSport europea di Rainbow Six Siege inizierà il 25 settembre con la fase a gironi per determinare la griglia dei Playoff che si terranno il 31 ottobre. La squadra vincitrice otterà un posto nella European League della prossima stagione, mentre alla seconda classificata verrà data un'altra occasione di classificarsi attraverso una partita di Promozione e Retrocessione contro la nona classificata nell'European League Season 2020 di R6S.