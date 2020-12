Rainbow Six Siege, Arcade Legacy: come sbloccare gratis un nuovo operatore

Se è da un po' che non giocate a Tom Clancy's Rainbow Six Siege, l'evento che ha fatto il proprio debutto in tempo per le festività natalizie potrebbe rappresentare l'occasione perfetta per scendere di nuovo in campo nello sparatutto Ubisoft. Grazie all'evento, infatti, sarà possibile per un periodo di tempo limitato ottenere un operatore gratis.

Per partecipare a questa promozione non dovete fare nulla di particolarmente difficile e bastano pochi minuti per aggiungere un nuovo operatore alla vostra collezione. Innanzitutto aggiornate il titolo all'ultima versione disponibile e avviatelo: nel menu troverete una nuova modalità a tempo che prende il nome di Arcade Legacy. A questo punto non dovete far altro che avviare il matchmaking e completare una sola partita in questa modalità per fare in modo da ricevere un pacchetto. Recatevi nel menu dedicato alle loot box e aprite il pacchetto ricevuto in regalo per trovare al suo interno uno degli operatori che non avete ancora sbloccato. Siete già in possesso di tutti gli operatori, magari perché avete acquistato i vari pass annuali? Nessun problema, poiché il team di sviluppo ha pensato anche a voi: tutti i giocatori che hanno accesso ad ogni singolo operatore possono infatti sbloccare un esclusivo set di Ash in versione Elfo (qui sotto trovate un'immagine della skin), il quale non verrà messo in vendita e potrà essere ottenuto esclusivamente dai giocatori che ne entrano in possesso seguendo questa procedura.

Va precisato che questa particolare promozione è valida per chiunque possieda una qualsiasi versione di Tom Clancy's Rainbow Six Siege o per tutti i giocatori che sono abbonati a Xbox Game Pass e hanno iniziato a giocare di recente, magari approfittando del debutto dell'upgrade grafico per PlayStation 5 e Xbox Series X, il quale migliore fluidità e risoluzione del gioco. Per chi se lo stesse chiedendo, inoltre, l'evento resterà attivo fino al prossimo 5 gennaio 2021.