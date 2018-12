Rainbow Six Siege arriva al cinema con un documentario sull'Invitational

Rainbow Six: Siege arriverà sul grande schermo, almeno negli Stati Uniti, con un documentario dal titolo "To win it all: the road to the Six Invitational".

Il documentario arriverà nei cinema Cinemark il prossimo mese, secondo quanto annunciato. Il documentario segue tre squadre e tre giocatori, Pengu (G2), Canadian (Evil Geniuses) e Zig (Team Liquid) mentre si preparano per affrontare il cammino verso il Six Invitational, come sapete, il più importante torneo di Rainbow Six Siege dell'anno competitivo dopo le stagioni Pro League e il Major di Parigi.

Le tre squadre mostrate nel trailer sono Team Liquid, Penta Sports e Evil Geniuses. Questo non è l'unico documentario dedicato all'esport in programma.

Riot Games, come vi abbiamo già anticipato, con League of Legends sarà presente in una serie di documentari originali di Netflix chiamata "7 Days Out", che segue i sette giorni precedenti a un particolare evento. L'evento, nel caso di LoL, è stata la finale del 2018 Spring Split NA LCS di Miami.

Il Six Invitational ha avuto luogo nel febbraio 2018 e ha visto la partecipazione di 16 squadre provenienti da tutto il mondo. Penta, una delle squadre principali presenti nel documentario ora G2, ha vinto il torneo e il primo premio da $ 200.000. Gli Evil Geniuses, eterni secondi, si sono piazzati alle loro spalle, mentre i Liquid non sono riusciti a superare la fase a gironi.

Il documentario uscirà il 24 gennaio, stando al sito web ufficiale della catena.