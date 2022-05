Rainbow Six Siege, arriva Sens: Operazione Vector Glare...e skin di Yakuza!

A breve distanza dall'aggiunta della mappa Pianure di Smeraldo in Rainbow Six: Siege, lo shooter tattico di casa Ubisoft è pronto ad una ulteriore evoluzione.

Ubisoft ha infatti presentato Operazione Vector Glare, la seconda stagione dell’anno 7 di Rainbow Six Siege, in arrivo il prossimo 7 giugno 2022. Con quest'ultima, un nuovo operatore si farà strada in-game, con il debutto di Sens. Presentato dal trailer che trovate in apertura a questa news, l'Assalitore è originario del Belgio e porta con sé la possibilità di sfruttare un nuovo strumento, il R.O.U. Projector System, descritto come "uno strumento che introduce una ruota che viaggia in linea retta e rilascia piccoli proiettori che si autodistruggono dopo un determinato periodo di tempo". Sens entrerà in scena equipaggiato con un POF-9 o una 417 come arma primaria e una SDP 9MM o una GONNE-6 come arma secondaria.



Immancabile inoltre una nuova mappa per il Deathmatch a squadre. Ambientata in Grecia, Close Quarter si concentra nel movimento piuttosto che nell’erigere delle difese. Come promesso dal team di sviluppo, con Operazione Vector Glare arriva anche la Fase 1 del Sistema di Reputazione. Grazie a quest'ultimo, ad esempio, il Fuoco Amico verrà attivato automaticamente per coloro che feriscono troppi compagni di squadre. Nella nuova stagione, i giocatori troveranno ad attenderli anche il nuovo Poligono di Tiro, uno spazio dove dedicarsi all'allenamento. Infine, segnaliamo una piccola rivoluzione sul fronte narrativo, con gli Operatori di Rainbow Six: Siege che saranno ora divisi in unità speciali. Con Operazione Vector Glare, fa il suo debutto la squadra Wolfguard, unità militare umanitaria conosciuta in tutto il mondo. Per tutti i dettagli sui nuovi contenuti, vi rimandiamo alla ricca anteprima di Operazione Vector Glare di Rainbow Six: Siege, a cura del nostro Giovanni Calgaro.



In chiusura, segnaliamo inoltre un'ulteriore aggiunta inaspettata per lo shooter. Con il trailer che trovate in calce a questa news, Ubisoft ha infatti annunciato una collaborazione tra Rainbow Six: Siege e la serie Yakuza. Lo sparatutto a squadre accoglierà nello specifico una serie di skin dedicate alla saga nipponica, con gli operatori Echo e Hibana che potranno vestire i panni di Kiryu e Sayama.