Rainbow Six Siege: arrivano le esuberanti skin di Rick & Morty, il trailer

Rainbow Six Siege non è di certo un titolo nuovo a collaborazioni con altri franchise videoludici e non, ma siamo certi che la nuova partnership stretta tra Ubisoft e Adult Swim per portare Rick & Morty all'interno dello sparatutto tattico saprà entusiasmare in modo particolare la community.

Rick Sanchez e Morty Smith fanno il loro inaspettato debutto in Rainbow Six Siege e saranno utilizzabili dai giocatori in veste di skin per i propri Operatori. Gli utenti potranno sbloccare gli stravaganti costumi tramite i bundle dedicati a Fuze e Doc, e potranno anche accedere ad un nuovo sfondo a tema per la Carta Operatore.

Precedentemente, Ubisoft aveva reso disponibili dei bundle a tema Rick & Morty che introducevano il ciondolo del cetriolo Rick e una felpa con cappuccio di Mr. Miguardi, ed ora i giocatori possano ottenere un'intera selezione di contenuti in-game tratti dalla celebre serie Adult Swim.

Come saprete se siete fan dello show, questo non è di certo il primo crossover a cui Rick & Morty va incontro dalla sua nascita. Rick Sanchez è stato aggiunto a Fortnite come skin durante la stagione 7 del capitolo 2, per esempio, rivelandosi peraltro uno dei costumi di maggior successo del Battle Royale di Epic Games, insieme a quelli di Aloy di Horizon Forbidden West e Lara Croft di Tomb Raider.