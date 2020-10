Rainbow Six Siege sta per arrivare in Xbox Game Pass?

Microsoft ha abituato tutti gli abbonati a Xbox Game Pass fin troppo bene. Le aggiunte al catalogo avvengono ad un ritmo spaventoso, e le due ondate mensili sono ormai diventate una piacevole consuetudine. Il futuro, inoltre, appare altrettanto roseo.

Quei mattacchioni dei responsabili dei profili social ufficiali di Xbox Game Pass ne hanno fatto un'altra delle loro, pubblicando un'immagine teaser di quello che sembra essere a tutti gli effetti il prossimo gioco in arrivo nel catalogo. Lo scatto in questione, che potete ammirare anche voi in cima a questa notizia, mostra la scena di un assedio (siege) ad un castello, sul quale si stagliano sei (six) arcobaleni (rainbow) uno sopra l'altro. Il riferimento ci sembra abbastanza chiaro: sembra che Rainbow Six Siege, sparatutto in prima persona tattico targato Ubisoft, sia in arrivo in Xbox Game Pass!

Manca solo la conferma ufficiale, ma siamo convinti che non dovremo attendere molto tempo. Nel frattempo, potete godervi la seconda ondata di giochi di ottobre 2020, che comprende Age of Empires III: Definitive Edition, Tales of Vesperia: Definitive Edition e The Swords of Ditto: Mormo's Curse, tra gli altri. Non è andata male neppure a inizio mese, quando sono arrivati DOOM Eternal e Forza Motorsport 7.