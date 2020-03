Rainbow Six Siege: è arrivata Golden Gun, la prima delle modalità Arcade

Questo pomeriggio Ubisoft ha finalmente inaugurato le playlist Arcade di Tom Clancy's Rainbow Six Siege pubblicando la prima modalità a tempo dello sparatutto: Golden Gun.

Come suggerisce lo stesso nome di questa modalità, tutti i giocatori della partita impugnano una pistola d'oro il cui unico proiettile nel caricatore è in grado di eliminare qualsiasi avversario all'istante. Ciò significa che è necessaria una grande precisione e, in caso di errore, bisogna decidere se attendere il lungo periodo di ricarica o provare ad aggredire il nemico con qualche attacco corpo a corpo, sempre disponibile. Tutte le partite della modalità Golden Gun si svolgono all'interno della mappa Oregon ed è possibile scegliere quasi tutti gli operatori disponibili. Per evitare infatti problemi di bilanciamento, il team di sviluppo ha deciso di rimuovere alcuni personaggi, dal momento che i gadget continuano ad essere presenti in questa modalità.

Va precisato che Golden Gun è già disponibile per tutti i possessori del gioco e lo sarà fino al prossimo 23 marzo 2020. Per chi fosse curioso, questa è solo una delle modalità extra dello sparatutto che verranno pubblicate nel corso delle prossime settimane nella sezione Arcade del gioco.

Avete già dato un'occhiata a tutte le novità di Rainbow Six Siege: Operation Void Edge? Con l'ultima stagione è anche arrivato un set elite di Ash dedicato a Lara Croft, protagonista di Tomb Raider.