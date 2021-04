Rainbow Six Siege: sono in arrivo due pacchetti a tema Rick and Morty

Ubisoft e Adult Swim hanno unito le proprie forze per la creazione di due nuovi pacchetti cosmetici ispirati a Rick and Morty - Sledge Gromflomita e Smoke Cetriolo Rick - disponibili da domani su om Clancy’s Rainbow Six Siege.

Sledge Gromflomita comprende tutto ciò di cui avete bisogno per sopravvivere alle brecce e difendere le galassie. Questo pack include l’uniforme Gromflomita compresa di copricapo, la skin accessori Difesa della Federazione, la skin armi per l’M590A1 di Sledge e il ciondolo Rick Squadra Seal. Il pack Cetriolo Rick di Smoke, ispirato al famigerato equipaggiamento che ha aiutato Rick a sopravvivere nelle fogne senza aver bisogno di uno psichiatra, comprende il Costume da Topo per Cetriolo Rick con il copricapo, la skin Pistola Spara-Portali, la skin dell’arma e il ciondolo Cetriolo Rick.

Entrambi i pacchetti saranno dispoinbili da domani 15 aprile, al prezzo di 2160 Crediti R6 l'uno. Ubisoft ha inoltre promesso che Rainbow Six Siege continuerà a introdurre nuovi pack esclusivi per tutto l’Anno 6, cominciato il mese scorso con il lancio della Stagione 1: Crimson Heist. Rainbow Six Siege è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, ed è incluso in Ubisoft+, il servizio di abbonamento di Ubisoft per PC.