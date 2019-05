Rainbow Six Siege: in arrivo il Fuoco Amico Inverso con il nuovo update

Sulla scorta delle indicazioni offerte dalla community di Rainbow Six Siege, gli autori di Ubisoft Montreal si accincono a introdurre la funzione di Fuoco Amico Inverso per contribuire a migliorare l'esperienza di gioco degli appassionati del loro apprezzato sparatutto tattico.

La funzione di FAI sarà attiva a partire da domani, mercoledì 8 maggio, su PC, PlayStation 4 e Xbox One tramite un update che dovrebbe essere solo lato server. Il sistema escogitato dalla sussidiaria canadese di Ubisoft è piuttosto semplice e, anche per questo, tremendamente importante per l'economia di gioco.

Come illustrano gli stessi autori di Ubisoft Montreal sulle pagine del sito ufficiale di R6S, il Fuoco Amico Inverso viene attivato in maniera automatica quando un giocatore abusa della meccanica di fuoco amico per abbattere i propri compagni di squadra e spezzare, così facendo, il ritmo della partita.

L'attivazione del FAI avviene in base al danno totale inflitto ai compagni: non è perciò prevista alcuna schermata di convalida per gli altri membri della squadra del giocatore che ha commesso l'infrazione. I ragazzi ci tengono comunque a sottolineare che l'introduzione di questa meccanica sarà solo il primo passo di una lunga serie di interventi che, nel corso delle prossime settimane, contribuiranno a migliorare questa funzione e a renderla più chiara per gli Operatori.

Uno di questi interventi verrà compiuto durante la fase della Stagione 2 Anno 4, con l'attivazione del FAI per tutta la squadra e l'implementazione di un sistema di monitoraggio basato sui dati raccolti dagli sviluppatori e dal feedback degli appassionati di sparatutto che contribuiscono al successo di Rainbow Six Siege.