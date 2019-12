Rainbow Six Siege: in arrivo grandi cambiamenti per il team di sviluppo

Pubblicato nel 2015 con un inizio sottotono, Rainbow Six Siege ha saputo rilanciarsi a seguito dei continui aggiornamenti e dei numerosi miglioramenti apportati dal team di sviluppo, conquistandosi di diritto il posto tra gli sparattutto tattici multiplayer più giocati.

Rainbow Six Siege è ora alle soglie di un grande cambiamento, dato che i principali sviluppatori di Ubisoft che hanno creato il titolo stanno lasciando il gioco per seguire altri progetti. Il direttore creativo Xavier Marquis e il brand director Alexandre Remy saranno sostituiti da nuovi sviluppatori guidati dal game director Leroy Athanassoff. Il nuovo gruppo è già al lavoro da diverse settimane e a breve prenderà il controllo totale. Mentre Ubisoft si appresta a sottolineare la continuità tra il "vecchio" e il "nuovo" team, sembra che alcuni cambiamenti siano in procinto di arrivare. "Inizieremo ad espandere l'universo di gioco" ha infatti affermato Athanassoff, per poi concludere "dobbiamo fornire contenuti che avranno un impatto su tutti i giocatori e sull'intera community".

Intanto, Rainbow Six Siege ha visto l'arrivo di alcune novità per la sua Pro League. Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che lo speciale sul 6 Nationals di R6 Siege è disponibile sulle pagine di Everyeye.