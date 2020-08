Rainbow Six Siege: in arrivo un nuovo evento, il Protocollo M.U.T.E.

Dopo aver presentato l'offerta su R6S gratis con l'acquisto di una GPU NVIDIA RTX, Ubisoft preannuncia la partenza imminente di il Protocollo M.U.T.E., un nuovo evento a tempo limitato in Rainbow Six Siege.

L'evento in questione porterà alcune innovazioni nella modalità Area Sicura ambientata in una versione futuristica della mappa Torre. Le sfide offerte da Protocollo M.U.T.E. partiranno il 4 agosto e si protrarranno fino al 17 di questo mese.

Nelle due settimane di attività di ispirazione sci-fi con sfide 5 contro 5, gli Assalitori dovranno disattivare il Protocollo M.U.T.E. e i Difensori dovranno resistere nella Comm Tower. La modalità in questione potrà essere fruita utilizzando 41 Operatori, a esclusione di Twitch, Thatcher, Mozzie, Mute, Maestro, Valkyrie, Dokkaebi, Echo, Goyo, Clash, Montagne, Blitz e Caveira per motivi di bilanciamento del gameplay.

La modalità scelta da Ubisoft si basa sl Morphing, un nuovissimo elemento che promette di aggiungere un pizzico di imprevedibilità agli scontri tra Assalitori e Difensori. Il Protocollo M.U.T.E. porta inoltre in dote una collezione di 26 oggetti, con pacchetti che comprenderanno anche degli elementi distintivi come le skin armi dedicate all'evento. Tali pacchetti potranno essere ottenuti partecipando alle Challenge Evento o acquistandoli per 300 Crediti R6 o 12500 Renown. Gli esclusivi oggetti di personalizzazione di ciascun Operatore, anch'essi proposti a tempo limitato, si potranno infine sbloccare come Bundle nella sezione Shop per 1680 Crediti R6 l’uno, ma con la possibilità per i possessori del Pass dell'Anno 5 di Rainbow Six Siege di risparmiare il 10%.