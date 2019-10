Rainbow Six Siege: in arrivo un operatore con abilità ispirate a Spider-Man?

Con il passare degli anni, il roster di operatori presente in Tom Clancy's Rainbow Six Siege continua ad espandersi con personaggi dotati delle abilità e dei gadget più impensabili. E se il prossimo operatore fosse in grado di arrampicarsi sulle pareti proprio come Spider-Man?

A prendere seriamente in considerazione l'idea sono Jean-Baptiste Hallé ed Emilien Lomet, due dei designer dello sparatutto Ubisoft. Tra le possibilità considerate per le abilità dei prossimi eroi non troviamo solo la presenza di unità K9, ma anche un gadget che permetta di scalare qualsiasi tipo di superficie e, perché no, atterrare sugli avversari per metterli KO.

In attesa di poter scoprire quali saranno le caratteristiche uniche degli operatori in arrivo con la prossima stagione dell'Anno 4, vi ricordiamo che è da poche ore partito il nuovo evento di Halloween di Rainbow Six Siege, durante il quale potrete combattere in un castello infestato e sbloccare contenuti estetici esclusivi.



