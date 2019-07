Rainbow Six Siege: Ash va a pesca con la sua nuova skin

Il supporto a Tom Clancy’s Rainbow Six Siege da parte di Ubisoft continua e, dopo la pubblicazione dell’interessante modalità a tempo Showdown, ecco che arriva nel negozio di gioco un nuovissimo bundle dedicato ad Ash.

La bella operatrice d’attacco dalla folta chioma rossa potrò infatti indossare da oggi un’uniforme da pescatrice grazie all'Angler Bundle. Acquistando l’intero pacchetto avrete accesso a diverse opzioni aggiuntive per la personalizzazione del personaggio, ovvero: l'uniforme Fly Fishing, il copricapo Mosquito Net, il ciondolo per armi Fish Hook e la mimetica per il fucile d’assalto G36C intitolata Rod Reel. Come al solito, i singoli oggetti inclusi nel pacchetto possono essere acquistati nel negozio spendendo i Punti Fama duramente accumulati giocando o, più semplicemente, acquistandolo con i Crediti R6.

Prima di lasciarvi al filmato del pacchetto, vi ricordiamo che nelle ultime ore si è iniziato a parlare della riduzione del map pool di Rainbow Six Siege, la quale potrebbe modificare sensibilmente il comparto competitivo dello sparatutto in prima persona. Avete già letto delle modifiche al fuoco amico invertito di Rainbow Six Siege?

Stando alle ultime dichiarazioni, inoltre, la finestra di lancio di Rainbow Six Quarantine è fissata ai primi mesi del 2020 e non oltre.