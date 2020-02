Rainbow Six Siege, aspettando Void Edge: record di giocatori attivi su Steam

Mancano ormai solo pochi giorni al debutto della nuova Operazione Void Egde all'interno di Rainbow Six Siege ed il titolo targato Ubisoft fa registrare ottimi risultati su PC.

Secondo i dati riportati da Steam Charts, infatti, nel corso della giornata di sabato 22 febbraio, lo shooter avrebbe visto oltre centomila giocatori attivi su Steam. In particolare, si riferisce di 178.419 giocatori contemporaneamente intenti ad aggirarsi all'interno delle mappe di Rainbow Six Siege. Una cifra importante, che rappresenta un nuovo record per il titolo: si infrange infatti così il precedente picco di 176.208 giocatori, registrato nel corso del mese di marzo del 2018.

Numeri che fanno ben sperare per l'ormai imminente arrivo di Void Edge in Rainbow Six Siege. La prima Stagione dell'Anno 5 di Rainbow Six Siege porterà con sé un ampio ventaglio di novità. Tra queste ultime figura il debutto in-game di un nuovo Operatore. Stiamo parlando di Oryx, personaggio che andrà ad offrire ulteriori opzioni tattiche al team dei Difensori. La squadra d'attacco accoglierà invece la nuova Operatrice Iana.



Ricordiamo che Operazione Void Edge debutterà nel gioco ad inizio marzo: in attesa di poterla testare con mano, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye abbiamo riassunto tutti i contenuti di Void Edge per Rainbow Six Siege.