Rainbow Six Siege: attivate la verifica in 2 passaggi per ricevere questa skin esclusiva

Seguendo l'esempio di Epic Games con Fortnite Battaglia Reale, anche Ubisoft prova a portare i suoi utenti sulla retta via utilizzando un sistema di ricompense.

Vista la popolarità di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, l'azienda francese ha infatti approfittato dell'uscita di Operation Grim Sky per proporre un'iniziativa molto interessante. Vi basterà attivare la verifica in 2 passaggi per ottenere un intero set per la personalizzazione di Thermite, l'operatore in grado di distruggere pareti rinforzate con i suoi esplosivi. Il set consiste in una mimetica per il suo fucile d'assalto, in un'uniforme e un copricapo epici.

Per attivare l'autenticazione in 2 fattori non dovrete far altro che accedere al vostro profilo, entrare nella scheda relativa alla sicurezza e selezionare la voce che permette l'attivazione di questo sistema aggiuntivo. Potete dare un'occhiata alla guida ufficiale per attivare il 2FA scritta dalla stessa Ubisoft e pubblicata sul suo forum.

Vi ricordiamo che la nuova stagione di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Operation Grim Sky, ha introdotto due nuovi operatori, Clash e Maverick, e la versione aggiornata di Base di Hereford. I nuovi operatori sono attualmente disponibili solo per i possessori del Season Pass dell'Anno 3 e tra qualche giorno potranno essere acquistati anche dagli altri giocatori.