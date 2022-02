Rainbow Six Siege A7S1: Azami sfoggia le sue abilità nel video gameplay di Demon Veil

A poche settimane dal lancio della Stagione 1 dell'Anno 7 di Rainbow Six Siege, intitolata Demon Veil, Ubisoft ci permette di approfondire la conoscenza di una delle più importanti novità in arrivo, l'Operatrice Kana "Azami" Fujiwara.

La ventottenne di Kyoto opererà nel ruolo di Difensore aiutando la propria squadra a bloccare le linee di tiro nemiche. La sua abilità speciale, denominata Barriera Kiba, è infatti un kunai modificato che aderisce a una superficie dopo il lancio e rilascia un materiale che si espande e si solidifica, creando una barriera antiproiettile. Il resto della dotazione di Azami è composta dalle armi primarie 9X19SVB e ACS12, dalla Pistola D-50 come arma secondaria, e dai gadget Granata a Impatto e dal Filo Spinato.

Potete ammirare l'Operatrice giapponese in azione nel nuovo video di gameplay pubblicato da Ubisoft, che offre anche una panoramica delle restanti novità della prima stagione dell'Anno 7, tra le quali figurano la nuova mappa Prateria di Smeraldo (che arriverà a stagione in corso), la modalità permanente Deathmatch a Squadre, la funzione Riselezione Assalitori (che permetterà di cambiare operatore e dotazione durante la fase di preparazione) e il Replay Partita, finalmente in arrivo anche su console. Il lancio della Stagione 1 dell'Anno 7 di Rainbow Six Siege è atteso a marzo.