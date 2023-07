Rainbow Six Siege, dopo il ban la sentenza: condanna di tre anni per un giocatore

Foriera di grandi risultati per il sistema Mousetrap di Rainbow Six Siege, Ubisoft continua a portare avanti la propria lotta contro alcuni utenti e, tra questi, spicca su tutti la chiusura della vicenda legale con un utente bannato da Rainbow Six Siege che, nel novembre 2020, ha commesso un reato ai danni della software house.

Tre anni fa, il giocatore ventiduenne Yanni Ouahioune ha portato avanti uno scherzo ai danni di Ubisoft, il quale gli è costato una condanna a tre anni di servizio sociali. Il crimine connesso dall'utente è quello di "Swatting", ossia di una chiamata di emergenza con il fine ultimo di mobilitare agenti armati sul posto segnalato da chi ha provveduto a dare l'allarme. Si tratta di un reato alquanto grave, soprattutto nell'ottica dei numerosi incidenti che, negli anni, si sono verificati a seguito di tali scherzi mal riusciti.

Proprio per questo, contemporaneamente alla scelta del tribunale che ha condotto la causa contro il giovane di condannarlo a tre anni di servizio sociale, egli dovrà "sottoporsi ad un trattamento per problemi di salute mentale e lavorare o seguire un percorso di formazione". A tutto questo si aggiunge inoltre il risarcimento obbligatorio di chi è stato vittima degli scherzi del giovane Ouahioune. Ciò nonostante, l'ex giocatore del titolo della software house avrebbe espresso il principale interesse di riottenere il suo account su Rainbow Six Siege su cui Ubisoft vuole spingere rendendolo un titolo prioritario per i prossimi dieci anni.

"Potete dire che sto gentilmente chiedendo al team di Ubisoft di 'sbloccare' il mio account, per favore?", anche a causa dell'ingente somma di denaro (si parla di 1500 dollari, stando a quanto riportato dalle fonti) spesa in elementi cosmetici per il prodotto. Il falso allarme di presa di ostaggi nello studio principale della compagnia ha dato il via ad un processo legale conclusosi da poco con la condanna a tre anni di servizio sociale.