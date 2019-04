Rainbow Six Siege dà il benvenuto all'evento limitato Rainbow is Magic!

Ubisoft annuncia Rainbow is Magic, un evento a tempo di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege in cui i giocatori avranno il compito di soccorrere un orsacchiotto di peluche dalle grinfie di malvagi rapitori, in una mappa drasticamente reinterpretata: Aereo presidenziale.

Disponibile dall’1 all’8 aprile, in onore del giorno del Pesce d’Aprile, Rainbow is Magic introduce 17 nuovi oggetti esclusivi (senza doppioni nei drop) ispirati a giocattoli, unicorni e… dotati di una tenerezza tattica! Rainbow is Magic include uniformi composte da diversi oggetti, in aggiunta a copricapi sbloccabili per Smoke, Tachanka, Montagne e Blackbeard.

Per questa missione estremamente critica, i giocatori possono selezionare uno dei 13 Operatori disponibili al momento, rivisitati come soldatini giocattolo o come peluche, tra cui: Recruit, Montagne, Blackbeard, Ash, Termite, Thatcher, Sledge, Smoke, Castle, Kapkan, Bandit, Frost, e ovviamente, Tachanka.

Abbraccia la tua magia interiore con gli oggetti di personalizzazione esclusivi e in edizione limitata del Magic Collection Pack. Effettuando l’accesso durante l’evento i giocatori riceveranno un Arcobaleno gratuito, con la possibilità di ottenerne ancora completando le sfide Ubisoft Club. I pacchetti dell’evento Rainbow is Magix sono acquistabili al prezzo di 399 crediti Rainbow.