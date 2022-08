Rainbow Six Siege Berlin Major: le migliori squadre del mondo si preparano ai Playoffs

Ubisoft e gli organizzatori del Berlin Major Six di Rainbow Six Siege stanno per dare inizio ai Playoffs dell'atteso evento eSport con tante attività per i fan dello sparatutto competitivo.

In vista di questa importante kermesse per patiti di Rainbow Six Siege e di eventi eSport, Ubisoft chiama a raccolta tutti gli appassionati per delineare il quadro completo delle attività che coinvolgeranno i migliori sedici team di Asia Pacifico, Europa, America Latina e Nord America.

Il primo atto di questo evento sarà l'adrenalinica sfida prevista dal 15 al 17 agosto che verrà giocata a porte chiuse per determinare la griglia dei Playoffs con le otto squadre chiamate a disputarsi l'accesso alle Finali. I fan di Rainbow Six Siege presenti all'evento che andrà in scena nella cornice del Theater am Potsdamer Platz avranno accesso a diverse attività, ivi compreso il negozio di merchandise oltre agli incontri con i giocatori professionisti e alle dimostrazioni dal vivo. Ma non è tutto.

Sempre nella cornice del Berlin Major Six, Ubisoft alzerà ufficialmente il sipario sui contenuti dell'Anno 7 Season 3 di R6S durante la trasmissione prevista per il 21 agosto. Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link al programma completo del Berlin Major Six.