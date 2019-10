Rainbow Six Siege: bilanciamenti per Glaz, Twitch e Warden con la patch del 22 ottobre

Ubisoft ha pubblicato una nuova patch per Rainbow Six Siege su PC, PlayStation 4 e Xbox One che interviene sul bilanciamento di tre differenti operatori (Glaz, Twitch e Warden), risolve diversi bug e modifica il sistema di ripristino VM (Valutazione Matchmaking).

Glaz ha visto la sua cadenza di fuoco aumentare da 285 a 380, mentre la capacità del caricatore dell'F2 di Twitch è stata ridotta da 30 a 25. Warden, invece, passa dai valori Velocità 2 e Corazza 2 a Velocità 1 e Corazza 3. In aggiunta sono stati risolti diversi problemi, come lo scudo che attraversava il corpo di Blackbeard se equipaggiato in posizione inclinata, le cariche esplosive X-Kairos di Hibana che facevano esplodere altre cariche sullo stesso muro anche se si trovavano al di fuori del raggio di esplosione, e la barricata di Castle che poteva essere piazzata sullo scudo Volcán di Goyo.

D'ora in avanti, inoltre, i giocatori che verranno beccati ad operare in maniera scorretta all'interno del sistema di classificazione verranno puniti in maniera più severa. Innanzitutto, invece che subire una significativa modifica alla Valutazione Matchmaking, dovranno rigiocare tutte le partite di posizionamento per ottenere il corretto piazzamento in classifica. Inoltre, non riceveranno il ciondolo della stagione corrispondente al loro grado più alto precedente al ripristino. Per maggiori dettagli sulla patch, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale. Ne approfittiamo per ricordare che tutti gli abbonati a Twitch Prime possono ottenere gratuitamente, entro il 14 novembre, il Set Operatore Jackal.