Rainbow Six Siege: a breve verrà risolto l'exploit legato all'operatore Jager

Se giocate regolarmente a, avrete sicuramente sentito parlare di un exploit legato all'operatore, segnalato numerose volte dagli utenti ma ancora presente nel titolo.

L'operatore Jager porta con sé uno scudo mobile che può essere utilizzato sul campo. Questo, pur essendo estremamente utile, non è tuttavia in grado di proteggerlo totalmente, lasciando alcune parti del corpo scoperte. Compiendo alcune azioni, tuttavia, è possibile posizionare lo scudo davanti all'arma (che può continuare a sparare attraverso di esso) fornendo copertura pressoché totale al giocatore che ne abusa.

Sono passate almeno due-tre settimane dalle prime segnalazioni ma, complici le festività natalizie, Ubisoft non è ancora intervenuta per risolverlo. Pare tuttavia che qualcosa stia per muoversi: la casa francese ha annunciato che, dopo una serie di test interni, una patch verrà pubblicata su PC la prossima settimana. I giocatori in possesso di una PlayStation 4 o di una Xbox One dovranno invece attendere il rilascio della prossima patch programmata, il mid-season update, che potrebbe arrivare tra più di un mese. "Sfortunatamente, per i i nostri giocatori console, ci sono aspetti al di fuori del nostro controllo che ci impediscono di pubblicare una patch in questo punto dell'anno", hanno spiegato gli sviluppatori su Reddit.

Raibow Six Siege è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Con il lancio dell'ultima espansione, Operazione White Noise, il titolo ha superato i 25 milioni di giocatori.