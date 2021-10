Rainbow Six Siege: a caccia di mostri con la nuova edizione di Doktor's Course

Doktor's Curse, lo spaventoso evento a tempo limitato di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, tornerà domani 12 ottobre e durerà fino al 2 novembre. Questa nuova edizione offrirà una modalità Cacciatori di Mostri rielaborata della mappa Parco Divertimenti, dove si aggirano i terribili mostri di Doc.

In questa nuova versione della modalità 5v5 Cacciatori di Mostri, alcuni Mostri (Lion e Jackal) si sono uniti al fianco degli Sterminatori. Gli Sledge sono tornati, utilizzano solo martelli da sfondamento come armi e un gadget da una selezione di tre, ognuno collegato ad una skin operatore unica: Eyenox Modello III (Jackal); Sensore Cardiaco (Pulse); Drone con sensore di movimento (Lion).

Affronteranno altri cinque Mostri, ossia Lesion, Frost, Kapkan, Smoke ed Ela, con l’aggiunta di Aruni e Melusi. I mostri in difesa non hanno armi ma potranno usare trappole e un'abilità unica creata per questa modalità: diventare momentaneamente invisibili e correre più velocemente per scappare. L'obiettivo dei Mostri attaccanti è quello di uccidere tutti gli avversari, mentre i Mostri difensori devono cercare di sopravvivere al round.

Per l'occasione, verrà messa in vendita la Doktor's Curse Collection, che include i bundle per Smoke, Kapkan, Frost, Lesion, Doc, Bandit ed Ela, con l'aggiunta dei bundle per i nuovi Mostri: Jackal, Lion, Aruni, Melusi e Kaid. I bundle sono disponibili per 1680 crediti R6 ciascuno o tramite i pacchetti collezione per 300 crediti R6 ciascuno.

Infine, tutti i giocatori di Rainbow Six Siege che si collegheranno da domani fino al 2 novembre otterranno un pacchetto Doktor’s Curse gratuitamente e potranno ottenere altri tre pacchetti completando le Sfide Ubisoft.