Rainbow Six Siege: la calma apparente di Azami in un cosplay animato

Il prossimo febbraio si terrà l'edizione 2023 di Ranbow Six Siege: Six Invitational, torneo a premi che decreterà il team più forte al mondo. In attesa di scoprire il nome del vincitore, lo sparatutto tattico di Ubisoft intrattiene i fan con un magnifico cosplay.

Tra i protagonisti che maggiormente risplenderanno al Six Invitational 2023 ci sarà anche Azami, l'operatrice di nazionalità giapponese che si occupa delle fasi di difesa. Kana Fujiwara, questo il vero nome della soldatessa d'élite, è cresciuta a Tokyo tra le rigide regole imposte dalla sua famiglia. Oppressa come in gabbia, l'unico modo per sfuggire fu dedicarsi all'Aikido. La sua dedizione la portò a prestare servizio effettivo, guadagnandosi un posto nella divisone della polizia di sicurezza del TMPD. Venne tuttavia sospesa a causa di un litigio con il suo sensei e costretta a entrare nel settore privato come guardia del colpo. In seguito riallacciò i contatti con Hibana.

Assoldata dalla squadra Rainbow, la sua abilità peculiare è la barriera Kiba, un kunai modificato che aderisce alle superfici dopo il lancio e che si espande e solidifica creando una barriera antiproiettile. Grazie a ciò, riesce a colmare i buchi in difesa.

In questo cosplay di Azami da Rainbow Six Siege vediamo l'operatrice nipponica indossare una camicia scura e un abito di colore blu, oltre che la sua tipica mascherina con inserti dorati. A rendere indimenticabile l'interpretazione della cosplayer Instagram Sonagi Stroms sono gli effetti animati che accompagnano lo scatto. Apparentemente calma, Azami è pronta a difendere l'obiettivo a qualsiasi costo. Vi ricordiamo infine che a fine novembre si terrà il Rainbow Six Siege Major.