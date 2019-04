Rainbow Six Siege: ecco i cambiamenti dell'aggiornamento 1.3

L'ultima patch di Rainbow Six Siege, la versione 1.3 riguardante l'Anno 4, è online sia su PC che su console, ed ha apportato alcuni cambiamenti richiesti a gran voce dagli utenti, tra cui delle modifiche soprattutto per quanto riguarda Lion.

Come già anticipato da Ubisoft, il rework di Lion è stato pensato per "ridurre la sensazione oppressiva delle sua abilità, mantenendo comunque il suo ruolo centrale". Il suo avviso dell'attivazione abilità è stato ridotto da 3 a 1.5 secondi, e lo scanning da 4 a 2 secondi. Adesso inoltre ha tre cariche invece di due e il cooldown della sua abilità è stato ridotto da 27 a 15 secondi. Infine il mantello ERC-7 di Virgil, lo rende adesso immune al suo Scan.

Anche Capitao ha subito alcuni cambiamenti: il danno dei suoi dardi è stato ridotto da 19 a 12, l'area di effetto è statra aumentata e ci vogliono ora 2 secondi per raggiungere le sue dimensioni massime. Secondo la software house, la cosa dovrebbe porre l'attenzione sulle abilità del giocatore piuttosto che sulla mera fortuna.

Altri cambiamenti riguarderanno anche Blitz, Kaid, Maestro e Nomad. Per consultare l'elenco completo delle modifiche apportate dal nuovo aggiornamento, è possibile dare un'occhiata alle patch note ufficiali di Ubisoft, mentre se volete maggiori informazioni su Rainbow Six Siege in generale, potete leggere lo speciale sul nostro sito.