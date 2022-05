Rainbow Six Siege, caos a Charlotte: team sudamericani costretti a giocare con ping alto

Tra la pandemia e altre problematiche, la scena esport internazionale sta vedendo diversi team a dura prova con disguidi tecnici non indifferenti per i tornei: se da una parte del mondo i cinesi degli RNG partecipano all’MSI 2022 da remoto con ping ridotto, ciò non vale alla stessa maniera per tre squadre del Six Major Charlotte.

Ubisoft ha infatti comunicato durante una recente diretta streaming su Twitch che le tre squadre di Rainbow Six Siege che non possono recarsi a Charlotte, ovvero w7m, Team oNe e FURIA, dovranno giocare direttamente dalla Città del Messico collegandosi ai server online degli Stati Uniti centromeridionali, trovandosi così in netto svantaggio rispetto agli altri competitor.

Come affermato dai caster, “Tutte le partite da questo momento in poi, indipendentemente da dove si trovano le squadre, verranno giocate sulla build LAN. La decisione è stata presa nell'interesse dell'integrità competitiva”. Ciò significa che FURIA, w7m esports e Team oNe dovranno utilizzare una VPN per connettersi ai server dei match, ergo parteciperanno con 80 millisecondi di latenza contro concorrenti la cui connessione avrà valori vicini a un millisecondo di latenza.

Il giocatore dei w7m Gustavo "Herdsz" Herdina ha affermato in un’intervista che queste condizioni per un Six Major sono “inaccettabili”, ma purtroppo non avranno altra scelta se non partecipare con questo handicap. Sarà interessante vedere come il Six Major Charlotte si giocherà, quindi, fino al 22 maggio. Qualche giorno fa abbiamo visto il programma completo della competizione, che vedrà il campione portarsi a casa 200.000 Dollari e 375 punti di qualificazione per il Six Invitational 2023.