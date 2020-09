Rainbow Six Siege: caso di 'matchfixing' nella EU League? Rogue puniti

"L'integrità competitiva del nostro ecosistema di esport è una delle nostre massime priorità e non tollereremo un'infrazione delle regole da parte delle parti interessate coinvolte nel nostro ecosistema".

Con questa dichiarazione si apre lo statement di Ubisoft, pubblicata a seguito dell'indagine condotta sulle azioni di due giocatori del Team Rogue, attualmente impegnato nella seconda stagione della EU League.

La partita in questione attiene a un fatto avvenuto nel corso dell'ultima stagione della Pro League, lo scorso Aprile.

La partita incriminata era Rogue vs. Team Empire, conclusasi con una sconfitta dei Rogue per 7 a 5. Maurice "AceeZ" Erkelenz e Lukas "korey" Zwingmann, questi i due player riconosciuti colpevoli, riceveranno rispettivamente una sospensione della durata di tre partite e un avvertimento ufficiale, ha annunciato Ubisoft nel suo competitive ruling.

Rogue ha invece ricevuto una multa che ammonta a 5.000 Dollari; somma che verrà detratta da qualsiasi premio in denaro guadagnato nelle loro partecipazioni al Rainbow Six Circuit.

Il report ha affermato che AceeZ e Korey hanno risposto a messaggi privati in cui si chiedeva l'esito del match. Alla domanda se avrebbero perso quella determinata partita, entrambi i giocatori avrebbero risposto che pensavano di perdere e che il Team Empire avrebbe vinto. Il rapporto afferma anche che, sebbene sia chiaro che AceeZ abbia affermato di non essere solito a rispondere seriamente ai messaggi privati ​​relativi all'esito di una partita, non ci sono prove concrete per dimostrarlo oltre ogni ragionevole dubbio.

Entrambi i giocatori – confermato peraltro da gli stessi interessati – hanno ricevuto messaggi privati riguardanti la partita. Come abbiamo anticipato, solo AceeZ ha ricevuto il ban. Secondo la decisione presa da Ubisoft, la persona che ha inviato messaggi ad AceeZ ha dimostrato la chiara intenzione di scommettere contro i Rogue (per saperne di più sulle scommesse nell'esport vi invitiamo a leggere il nostro speciale).

La persona che ha inviato messaggi a Korey, invece, non avrebbe manifestato apertamente tale intenzione. Per questo Korey è stato solamente il destinatario di un avvertimento ufficiale.

AceeZ e Korey volevano davvero remare contro la propria squadra mettendosi d'accordo pilotando così anche le scommesse? Oppure i messaggi scambiati con queste persone sono solo il frutto di leggerezze che professionisti di tale calibro non dovrebbero commettere, dato il loro ruolo?

Non è possibile saperlo. Fatto sta che l'intransigenze posizione di Ubisoft, a tal proposito, appare assolutamente chiara e necessaria, anche solo per insegnare ai ragazzi a non scherzare su qualcosa di tremendamente serio.