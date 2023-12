Rainbow Six Siege celebra il Natale con un operatore gratis per tutti

È arrivato il Natale anche in Tom Clancy's Rainbow Six Siege, il popolare sparatutto in soggettiva firmato Ubisoft che, in occasione delle feste, sta distribuendo doni a tutti i giocatori.

In maniera molto simile a quanto accaduto in passato, i giocatori possono riscattare in maniera completamente gratuita un operatore. Si tratta di un pacchetto a tema natalizio da sbustare, il quale contiene un personaggio casuale tra quelli che non sono ancora stati sbloccati dal giocatore. Non vi è quindi alcun rischio che possa capitare un doppione. Per poter ottenere il pacchetto, occorre avviare il gioco su una qualsiasi piattaforma e poi recarsi nel negozio, quindi scorrere fino a trovare la sezione 'In evidenza': a questo punto, raggiungete il punto più basso dell'elenco e cliccate sulla tabella del regalo per poterlo riscattare. Ora il pacchetto è stato aggiunto al vostro inventario e potete aprirlo nell'apposito menu.

A poter usufruire della promozione non sono solo tutti i possessori di una copia di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, ma anche coloro i quali sono abbonati ad un servizio che include l'accesso al gioco come PlayStation Plus Extra e Xbox Game Pass. L'iniziativa è già attiva e resterà valida fino al prossimo 3 gennaio 2024.

