Rainbow Six Siege: Clash rimossa dalla selezione operatori, exploit critico

Ubisoft sta prendendo i dovuti provvedimenti per risolvere le problematiche sorte in Rainbow Six Siege. In particolare, si è presentato un problema abbastanza pesante che addirittura rende l'operatore di difesa Clash quasi imbattibile.

In buona sostanza, l'exploit permetteva ai giocatori che utilizzavano l'operatore britannico di sparare con l'arma pur mantenendo lo scudo ancora schierato.

Ubisoft, oltre a occuparsi di Clash, deve risolvere anche il problema di IQ, che a volte diventa “invisibile”. Altri exploit e bug saranno trattati in modo simile alla scelta operata per Clash, almeno fino a quando Ubisoft non troverà una soluzione ai problemi.

Le mine claymore, ad esempio, soffrono di un bug che porta a uccidere i giocatori attraverso i muri. Ubisoft, in attesa della risoluzione, rimuoverà i kit secondari mettendo il computo delle munizioni a zero.

Ubisoft, come di consueto, si è dimostrata reattiva e proattiva nella volontà di risolvere le problematiche occorse. Vi ricordiamo che il programma "cacciatore di bug" è attivo e vi consente di segnalare al team eventuali problematiche che doveste riscontrare durante le vostre sessioni.

Ora non ci resta che attendere e capire sino a quanto durerà il lavoro di ristrutturazione. Alcune fonti parlano di un aggiornamento in arrivo subito dopo le finali di Pro League milanesi di questo weekend.

Infine, vi ricordiamo che tutte le versioni del titolo sono in forte sconto su Uplay, se mai vi dovesse venir voglia di iniziare. Certo, per un po' non potrete usare Clash ma tanto il pool di operatori è talmente ampio da non costituire un problema.