Rainbow Six Siege: come attivare i 120fps su PS5

Rainbow Six Siege prosegue la sua corsa con un supporto post lancio che continua ad aggiungere regolarmente nuovi contenuti tra operatori, mappe, eventi e altro ancora. Nel 2021, inoltre, Ubisoft ha aggiornato tecnicamente il gioco così da sfruttare a pieno le potenzialità di PlayStation 5: ecco come attivare 120FPS sulla console Sony.

Anzitutto bisogna tenere presente che i 120fps possono essere sfruttati solamente su monitor che supportano i 120 Hz. Disattivando la sincronizzazione verticale è comunque possibile attivare questa modalità su pannelli con una frequenza d'aggiornamento di 60 Hz ma, come specifica Ubisoft, si verificheranno fenomeni di screen tearing, cioè una distorsione delle immagini mostrate a schermo. Ad ogni modo, una volta verificato di essere in possesso di uno schermo adatto, per aumentare il framerate è necessario andare nelle impostazioni video del gioco e attivare la Modalità Prestazioni, che automaticamente adatterà gli FPS del gioco a 120 per secondo con una risoluzione in 4K dinamica su PS5. In questo modo potrete giocare con una fluidità massimizzata e godervi un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente.



