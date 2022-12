Rainbow Six Siege: come attivare il cross-save su PC, PlayStation e Xbox

Con il lancio di Tom Clancy's Rainbow Six Siege Operation Solar Raid, Ubisoft introdurrà il cross-play e il cross-save nel suo sparattutto tattico con visuale in soggettiva. Se anche voi volete sfruttare la possibilità di unificare i progressi, ecco tutti i passaggi da seguire per farlo.

Come abilitare i progressi condivisi

A differenza di quanto accaduto con altri prodotti, Tom Clancy's Rainbow Six Siege permette di attivare il cross-save con pochi passaggi e buona parte dei giocatori dei prodotti Ubisoft potrebbero non aver bisogno di muovere un dito per sfruttare la nuova funzionalità. L'attivazione del cross-progression richiede esclusivamente che tutte le piattaforme in vostro possesso (in questo caso gli account PlayStation e Xbox) siano stati correttamente collegate ad un profilo Ubisoft Connect. Se già avete eseguito questo passaggio per sfruttare il cross-save di Rainbow Six Extraction o Assassin's Creed Valhalla, allora non dovete far altro che avviare il gioco su una qualsiasi piattaforma dopo l'uscita di Operation Solar Raid per ritrovarvi con un account unificato. In caso contrario, visitate il sito ufficiale di Ubisoft ed effettuate il link ai vostri profili Microsoft e Sony dalla sezione "Account collegati".

Come funziona il cross-save di R6 Siege

Se avete seguito i passaggi del paragrafo precedente, al momento dell'uscita di Operation Solar Raid i profili collegati allo stesso account Ubisoft Connect verranno fusi: questo significa che tutte le skin acquistate/sbloccate sulle varie piattaforme saranno disponibili ovunque e anche la Fama e i Crediti R6 accumulati verranno sommati. Se ad esempio avete 1.000 Punti Fama su Xbox, 500 su PC e 500 su PlayStation, con il nuovo aggiornamento vi ritroverete con 2.000 monete ovunque decidiate di giocare. Verranno inoltre condivisi i progressi del pass, gli operatori sbloccati ed eventuali sanzioni. Vi saranno inoltre alcune limitazioni nella condivisione del punteggio nelle modalità classificate, poiché PC e console saranno gestite separatamente in tal senso.