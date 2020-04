Rainbow Six Siege: come ottenere gratis il set The Division 2 di Ela

Il catalogo di ricompense gratuite di Tom Clancy's Rainbow Six Siege su Uplay è stato appena ampliato con un intero set a tema The Division 2 e dedicato all'operatrice di difesa Ela.

Per sbloccare questo pacchetto all'interno dello sparatutto in prima persona dovete innanzitutto avviare Tom Clancy's The Division 2 almeno una volta su una qualsiasi piattaforma collegata al vostro account su Uplay: se non avete il gioco non dovete preoccuparvi, poiché potete sfruttare in questo caso il periodo di prova gratuito che vale per la promozione. Una volta eseguito questo primo passaggio non dovete far altro che visitare la pagina ufficiale delle ricompense Uplay, selezionare il bundle di Ela e cliccare sul tasto rosso con su scritto "Ottienilo gratis". Al prossimo avvio del gioco troverete nel vostro inventario i seguenti oggetti di Ela: l'uniforme e il copricapo Agente The Division, il ciondolo Orologio The Division e la mimetica The Division per lo Scorpion EVO 3 A1.

Vi ricordiamo che è disponibile da oggi anche una esclusiva mimetica per le armi di The Division 2 per tutti i possessori di Rainbow Six Siege e che può essere sbloccata in maniera simile nell'elenco delle ricompense dello sparatutto in terza persona.