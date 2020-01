Rainbow Six Siege: come ottenere la skin gratis del Road to Six Invitational

Per celebrare il recente annuncio del Road to Six Invitational di Rainbow Six Siege, evento che durerà per tutto il prossimo mese e metterà a disposizione dei giocatori tantissimi nuovi contenuti, Ubisoft regalerà a tutti gli utenti una mimetica per le armi a tema con l'evento.

A differenza di quanto avvenuto con l'operatore gratuito dato in dono nel corso delle festività natalizie, in questo caso la ricompensa gratuita andrà riscattata manualmente tramite i menu di Uplay e, per semplificarvi il lavoro, vi spiegheremo come fare per ottenere questa skin. Il primo passo consiste nell'effettuare il login al sito ufficiale Ubisoft con le proprie credenziali (vanno bene anche quelle dei vostri account PlayStation 4 o Xbox One). Una volta fatto l'accesso, visitate la pagina con tutti i vostri giochi Ubisoft e selezionate dall'elenco Tom Clancy's Rainbow Six Siege (se possedete il gioco su più piattaforme vi appariranno diversi riquadri con il gioco) e poi cliccate sulla scheda "Ricompense" nel menu alla vostra sinistra.

Se avete seguito i passaggi precedenti vi ritroverete di fronte alla schermata con tutte le ricompense Uplay dello sparatutto e, tra queste, ci sarà anche "Ricompensa Road to S.I.". Selezionate il piccolo riquadro e vi apparirà una piccola finestra con un tasto rosso "Ottienilo gratis", cliccateci sopra e la skin sarà vostra al prossimo avvio del gioco.