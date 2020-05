Rainbow Six Siege: come sbloccare gratis i set di Zofia, Lesion e Ying con Twitch Prime

Sembra proprio che la collaborazione tra Ubisoft e Twitch per l'arrivo di contenuti esclusivi a tema Tom Clancy's Rainbow Six Siege sulla piattaforma di streaming sia tutt'altro che terminata. La pagine del Prime Loot si è infatti aggiornata con un'altra ondata di set che gli abbonati potranno riscattare gratis nel corso delle prossime settimane.

Per tutto il mese di maggio e i primi giorni di giugno sarà infatti possibile aggiungere alla propria collezione dello sparatutto Ubisoft un'uniforme, un copricapo, una mimetica per il fucile d'assalto e un ciondolo per Zofia grazie al Set Byte. Per poter riscattare il contenuto bisogna innanzitutto effettuare il collegamento tra il proprio account Ubisoft e il profilo Twitch Prime seguendo le istruzioni sulla pagina ufficiale della promozione. In alternativa, cliccando sul tasto "Riscatta ora" in corrispondenza del banner di Zofia, vi si aprirà automaticamente una pagina attraverso la quale effettuare il collegamento. Se invece avete già portato a termine questo passaggio, la pressione del tasto assocerà il contenuto al vostro profilo Uplay e potrete iniziare ad usarlo al prossimo avvio dello sparatutto.

Ecco di seguito il calendario delle uscite dei prossimi contenuti Twitch Prime di R6 Siege:

Dal 4 maggio al 3 giugno: Set Byte di Zofia

Dal 4 giugno al 3 luglio: Set Byte di Lesion

Dal 4 luglio al 3 agosto: Set Byte di Ying

Vi ricordiamo che è da pochi giorni disponibile il nuovo evento di Rainbow Six Siege che prende il nome di The Grand Larceny.