Rainbow Six Siege: con la nuova stagione Tower sparirà dalla playlist classificata

A pochissime ore dalla release dell'attesa Stagione italiana, Para Bellum, che introdurrà i due nuovi operatori del G.I.S. Maestro e Alibi, giunge un nuovo update dedicato alla modalità classificata.

In particolare, il team di sviluppo ha deciso di rimuovere Torre (scenario sudcoreano introdotto con l'Operazione White Noise) dalla playlist delle Ranked. La Torre, almeno stando a quanto detto dal team di sviluppo nelle prime note che accompagnano la tanto attesa patch per la seconda stagione dell'Anno 3, viene rimossa per i seguenti motivi:

- Tower non è bilanciata come il team di sviluppo si aspettava e non rispecchia la qualità nel bilanciamento a cui il team punta per una playlist classificata.

- A causa delle dimensioni della mappa, i roamer hanno un vantaggio troppo grande poiché gli attaccanti impiegano molto tempo a “dronare” la mappa.

- La nostra direzione col team responsabile del Level Design si presta a un gameplay che sfrutti maggiormente la verticalità.

- Tower, inoltre, non include il livello di progettazione competitiva che abbiamo applicato ad altre mappe, come nel caso del buff di Clubhouse e la nuova mappa: Villa.

- Molte aree sono troppo scure per avere delle prestazioni ottimali.

- Difficile, su Tower, giocare con un gruppo che non lavora in modo coordinato.

Dall'update ci saranno undici mappe nella rotazione Ranked, come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia. Potete contattare il team di sviluppo, il quale si occuperà di raccogliere i feedback dei giocatori nel forum ufficiale e nel subreddit.