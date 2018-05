Rainbow Six Siege: con Operazione Para Bellum arriva il supporto a Xbox One X e PS4 Pro

In concomitanza con il lancio dei Test Server su PC di Operazione Para Bellum, Ubisoft ha diffuso tutte le novità che verranno introdotte con questo nuovo corposo update di Rainbow Six: Siege. Tra queste, troviamo un comunicato relativo alle migliorie su Xbox One X e PlayStation 4 Pro.

"Abbiamo aumentato la risoluzione a 1728p su Xbox One X e a 1440p su PlayStation 4 Pro, mantenendo il 50% del render scaling (come prima)", possiamo leggere sul sito ufficiale del gioco. "Stiamo lavorando per aumentare dinamicamente il render scaling quando le prestazioni lo consentono. Così avremo una migliore qualità di render nelle scene meno complesse, mantenendo i 60 FPS in tutti i momenti e regolando dinamicamente il render scaling. Non sappiamo quando verrà implementato il render scaling dinamico".

Con Operazione Para Bellum, gli sviluppatori di Ubisoft introdurranno Villa, una nuova mappa ambientata in Italia. In aggiunta, faranno il loro debutto i due nuovi operatori Alibi e Maestro.

Rainbow Six: Siege è ora disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Disponibile da oggi su PC tramite i Test Server, Operazione Para Bellum sarà disponibile per tutti durante il mese di giugno; Ubisoft annuncerà una data più precisa nelle prossime settimane. Lo sparatutto è ancora in offerta speciale sul PlayStation Store fino al 24 maggio.